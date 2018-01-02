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В Новосибирске найдена пропавшая студентка

Сегодня, 10:16

В Новосибирске 1 января завершены поиски пропавшей 27 декабря студентки колледжа Дарьи Панычевой.

Девушка исчезла 27 декабря, в среду по пути к своим пожилым родителям из Новосибирска в Мошково. С тех пор и до 1 января о ее местоположении ничего не было известно.

Девушка направлялась к родителям, но родные так и не дождались ее. Родители девушки не на шутку забеспокоились, так как и на телефонные звонки девушка не отвечала.

Последним девушку видел ее молодой человек, который посадил Дарью на электричку и с которым, как сообщается она была совсем недавно знакома.

Волонтеры в социальной сети организовали поиски несовершеннолетней девушки. Розыск начался с села Болотного. Родители и знакомые забили тревогу и обратились в полицию по месту жительства.

Сегодня, 2 января волонтеры в официальной поисковой группе разместили информацию, что девушка нашлась – целая и невредимая.

Причины пропажи девушки умалчиваются по личной просьбе родных.


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