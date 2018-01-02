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В Волгограде в Новый год 17-летний студент выпал из окна пятого этажа

Сегодня, 10:26

В Новый год в Волгограде 17-летний студент училища №12 выпал из окна пятого этажа и выжил. Инцидент зафиксирован на улице Танкистов, полиция проводит проверку.

По предварительным данным, в больницу №25 в новогоднюю ночь около часа привезли 17-летнего студента, который учится в училище №12. Как оказалось, парень выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже и выжил. У него врачи диагностировали перелом шеи, что влечет за собой длительный период лечения и реабилитации. По словам пострадавшего, к его падению никто не имеет отношения и ЧП носит случайный характер.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов Вологды намерены провести проверку, нацеленную на установление всех обстоятельств данной ситуации, которая могла закончится трагедией. Сейчас медики не могут сказать наверняка, останется ли парень инвалидом или все же двигательные функции будут восстановлены.


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