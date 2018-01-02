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1 января на улицах Таганрога танцевала голая Снегурочка

Сегодня, 09:29

По данным издания «Дондэй», 1 января на улицах Таганрога танцевала голая Снегурочка. Инцидент произошел на улице Дзержинского возле гостиницы «Таганрог».

1 января жители Таганрога смогли стать зрителями бесплатного антикультурного шоу, где исполнителем выступила Снегурочка. Девушка так увлеклась вниманием публики, что устроила настоящее эротическое шоу прямо на одной из оживленных улиц города. Из одежды на ней была только синяя куртка, которая была расстегнута и спущена ниже плеч.

Снегурочка так отчаянно боролась за увеличение количества зрителей, что продемонстрировала свои самые интимные места. Среди собравшихся в основном наблюдались мужчины, которые подзадоривали танцовщицу аплодисментами и свистом. От такого внимания у девушки и вовсе закружилась голова и она старалась еще больше. Все происходящее, как полагается в нынешние дни, активно фиксировалось на камеру. Страшно представить, что ощутит Снегурочка из Таганрога, когда увидит свои танцы в Интернете.


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