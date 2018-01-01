VistaNews.ru


На Кубани начали продавать море кусочками по цене 1000 рублей

Вчера, 17:30

На Кубани начали продавать кусочки моря. Один из таких участков был уже реализован новому владельцу за тысячу рублей.

Сотрудники прокуратуры узнали о грандиозных продажах, которые удалось осуществить жителю станицы Голубинская. Об этом сообщила в надзорный орган одна из местных жительниц. Женщине из достоверных источников стало известно, что председатель правления дачного некоммерческого товарищества «Кавказ» продал участок моря, площадью 10 тысяч квадратных метров. Окончательная стоимость такого специфического объекта сделки составила всего 10 тысяч рублей, хотя, по экспертной оценке, цена не менее 2 миллиардов.

После такого сообщения о мошенничестве, сотрудники прокуратуры Краснодарского края принялись за расследование и проверку данного факта. В итоге следователи СУ по региону получили материалы на основании которых возбудили уголовное дело. В настоящее время участок моря, который был продан, находится под официальным арестом. Идет следствие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.