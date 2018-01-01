На Кубани начали продавать море кусочками по цене 1000 рублей

Вчера, 17:30

На Кубани начали продавать кусочки моря. Один из таких участков был уже реализован новому владельцу за тысячу рублей.

Сотрудники прокуратуры узнали о грандиозных продажах, которые удалось осуществить жителю станицы Голубинская. Об этом сообщила в надзорный орган одна из местных жительниц. Женщине из достоверных источников стало известно, что председатель правления дачного некоммерческого товарищества «Кавказ» продал участок моря, площадью 10 тысяч квадратных метров. Окончательная стоимость такого специфического объекта сделки составила всего 10 тысяч рублей, хотя, по экспертной оценке, цена не менее 2 миллиардов.

После такого сообщения о мошенничестве, сотрудники прокуратуры Краснодарского края принялись за расследование и проверку данного факта. В итоге следователи СУ по региону получили материалы на основании которых возбудили уголовное дело. В настоящее время участок моря, который был продан, находится под официальным арестом. Идет следствие.