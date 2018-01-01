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В Хакасии пенсионер надругался над двумя несовершеннолетними

Вчера, 15:20

В Республике Хакасия завершили следственные мероприятия по уголовному делу в отношении 62-летнего пенсионера из Орджоникидзевского района, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних односельчанок.

По сообщению представителей Ширинского межрайонного следственного отдела управления Следственного комитета РФ по Республике Хакасия, пенсионеру предъявлены обвинения по статье 132 части 4 пункта б Уголовного Кодекса РФ. Известно, что преступник в течении периода с 10 июня по 5 июля текущего года в дневное время приглашал в свой дом двух малолетних девочек 11-ти и 14-ти лет, живущих по соседству, предлагая им поиграть в компьютерные игры у него. Пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осведомленный ранее, что одной из них нет 12-ти лет, а другая девочка страдает хроническим психическим заболеванием, надругался над ними, при том нарушив дальнейшее нормальное развитие нравственной стороны личности девочек и их половую неприкосновенность.

На данный момент, преступник заключен под стражу, сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно материалов для направления дела в суд.


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