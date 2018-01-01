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В Новочеркасске пьяный мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар в многоэтажке

Сегодня, 13:40

В Ростовской области произошел пожар в многоэтажном доме. Причиной данного происшествия стал мужчина, который уснул с сигаретой на кровати.

В преддверии Нового года на территории Новочеркасска произошел пожар в одной из многоэтажек, которая расположена на улице Пляжной. Сообщение о пожаре поступило в подразделение МЧС 30 декабря, примерно в 17:30 от соседей виновника данного инцидента. Как было выяснено, владелец одной из квартир на втором этаже проживал в ней один. О пристрастии к спиртному мужчины знали все его соседи. В этот день, владелец недвижимости решил начать праздновать Новый год распитием алкоголя.

После опьянения он решил прилечь и закурить. Не обратив внимания, что сигарета тлеет во рту, мужчина уснул. В итоге одеяло и мебель начали гореть и пошел дым. Запах угара разбудил виновника возгорания. Получив ожоги, он нашел в себе силы добраться до коридора и позвать на помощь. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь.


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