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В Нижегородской области ищут пропавшую девушку с гитарой

Сегодня, 11:56

Несколько суток волонтеры ищут пропавшую Екатерину Манакову в Нижегородской области. Девушка с гитарой отправилась из дома в п. Юганец (Володарский район) на работу в Дзержинск и пропала. Приметы девушки распространяют в сети Интернет.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» информируют о продолжении поиска пропавшей ранее 20-летней Екатерины Сергеевны Манаковой. Согласно данным, девушка с гитарой поехала на работу. Воспользовалась она услугами электропоезда до Нижнего Новгорода. В точку назначения не добралась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, прическа «каре» с челкой, глаза карие. Волонтеры и родные девушки надеются на любые новые нюансы в деле.

Напомним, что также пропала без вести жительница Ростова с провалами в памяти.


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