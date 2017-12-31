В Нижегородской области ищут пропавшую девушку с гитарой

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Несколько суток волонтеры ищут пропавшую Екатерину Манакову в Нижегородской области. Девушка с гитарой отправилась из дома в п. Юганец (Володарский район) на работу в Дзержинск и пропала. Приметы девушки распространяют в сети Интернет.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» информируют о продолжении поиска пропавшей ранее 20-летней Екатерины Сергеевны Манаковой. Согласно данным, девушка с гитарой поехала на работу. Воспользовалась она услугами электропоезда до Нижнего Новгорода. В точку назначения не добралась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, прическа «каре» с челкой, глаза карие. Волонтеры и родные девушки надеются на любые новые нюансы в деле.

Напомним, что также пропала без вести жительница Ростова с провалами в памяти.