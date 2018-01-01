Вандалы испортили посвященную ЧМ по футболу в 2018 году конструкцию

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Вандалы испортили посвященную Чемпионату Мира по футболу в 2018 году конструкцию, которая была установлена в городе Ростов-на-Дону на улице Большая Садовая.

Об этом стало известно от пользователя социальной сети «Вконтакте», который и размесил запись. Автор сообщения прикрепил фотографии, на которых заметно преображение конструкции. Первоначально она была выполнена в виде огромных красных букв, которые составляли надпись #РостовГотов. Неизвестные поменяли буквы местами, выложив другую, неприличную фразу.

В своих комментариях к данному посту пользователи высказали необходимость поймать вандалов и принудить их провести ремонт.

Поиск хулиганов проводится по камерам видеонаблюдения, расположенным в данном районе города.