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Вандалы испортили посвященную ЧМ по футболу в 2018 году конструкцию

Сегодня, 13:20

Вандалы испортили посвященную Чемпионату Мира по футболу в 2018 году конструкцию, которая была установлена в городе Ростов-на-Дону на улице Большая Садовая.

Об этом стало известно от пользователя социальной сети «Вконтакте», который и размесил запись. Автор сообщения прикрепил фотографии, на которых заметно преображение конструкции. Первоначально она была выполнена в виде огромных красных букв, которые составляли надпись #РостовГотов. Неизвестные поменяли буквы местами, выложив другую, неприличную фразу.

В своих комментариях к данному посту пользователи высказали необходимость поймать вандалов и принудить их провести ремонт.

Поиск хулиганов проводится по камерам видеонаблюдения, расположенным в данном районе города.


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