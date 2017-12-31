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В частном доме под Тверью нашли трупы матери и сына

Сегодня, 11:46

В частном доме под Тверью нашли трупы 87-летней женщины и её сына. Что привело к трагедии в посёлке Калашниково, находящемся в Лихославльском районе, сейчас устанавливается.

 Сообщение об обнаружении тел в доме по улице Лизы Чайкиной поступило правоохранителям 30 декабря. Когда они прибыли к месту события, то при первичном осмотре не обнаружили на трупах свидетельств того, что смерть имела криминальный характер.

Сейчас трупы женщины и её 63-летнего сына отправлены на экспертизу для установления причин их смерти, которая в настоящее время неясна.


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