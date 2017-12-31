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На детской площадке в Ростове обнаружили гранату

Сегодня, 11:10

На детской площадке в Ростове обнаружили гранату. Ее нашли жители микрорайона Норд.

Жители ростовского жилищного комплекса Норд обнаружили на детской площадке гранату. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и других оперативных служб, место было оцеплено. Об инциденте жители сообщили в социальных сетях.

Минеры выяснили, что граната была без боевого запальника, опасности для людей она не предоставляла. Несмотря на это, в полиции выясняют, кто мог оставить гранату на детской площадке.

Инцидент произошел 30 декабря. По сообщениям сотрудников полиции, такие случаи не редкость, жителей двора похвалили за бдительность.


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