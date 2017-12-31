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В Ростове водитель автобуса избил монтировкой пьяного мужчину

Сегодня, 10:37

В Ростове маршрутчик на глазах у пассажиров побил монтировкой пьяного неадекватного мужчину. Данный случай произошёл 29 декабря в Западном микрорайоне.

 Речь идёт о маршрутке №63. Водитель совершил остановку возле павильона, чтобы подобрать пассажиров. В один момент он услышал сильный удар сзади. Через пару секунд в окно автобуса заглянул пьяный молодой человек с пластиковой бутылкой алкоголя в руках.

Водитель поинтересовался у пьяного дебошира, что он делает и зачем. Тот обругал мужчину матом и заявил, что он не сел в свой автобус из-за того, что водитель его подрезал. После этого молодой человек отошёл со своим товарищем на остановку и сел на лавочку.

Оскорблённый маршрутчик вышел из своего автобуса с монтировкой и после словесной перепалки с пьяным дебоширом начал его бить. Одна из очевидцев инцидента заявила, что парень уворачивался от ударов и благодаря этому избежал ударов по голове. Водитель бил его по ногам и телу, а также по животу ногами. Молодой человек был очень пьян и еле стол на ногах. Затем приехала ещё одна маршрутка, и разозлённого водителя успокоили.

Девушка-очевидец заявила, что маршрутчика нужно наказать за избиение пьяного дебошира. Однако многие не согласны, потому что молодой человек под действием алкоголя явно искал приключений.


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