Вчера, 17:40

Жительница Смоленска обнаружила «живой» сюрприз в мандаринах. Женщина предупреждает жителей региона о червях, которые можно обнаружить в цитрусовых.

Новый год у многих людей ассоциируется с мандаринами и шампанским. Так, жительница Ярцева (Смоленская область) решила купить к празднику мандарины. Дома покупательница обнаружила, что внутри фрукта находятся черви, что свидетельствует об их неправильном хранении.

Женщина решила предостеречь своих соотечественников выложив в одной из социальных сетей фото с испорченными мандаринами.

Подписала фото обманутая покупательница так: «С наступающим новым годом! И будьте бдительны, не глядя в рот не закидывайте!».

Многие в сети стали шутить по этому поводу, называя такой продукт мандаринами с мясом. Представители Роспотребнадзора в преддверии праздников проводили рейды по торговым точкам России с целью выявления некачественных продуктов и предупреждали потребителей о бдительности.