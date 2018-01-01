В Башкирии муж жестоко избил супругу-инвалида кухонной скалкой

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Житель Башкирии нанес тяжелые травмы своей беспомощной супруге-инвалиду кухонной скалкой. Женщина осталась жива, но ее муж-тиран получит довольно внушительный срок заключения.

В мае на территории города Мелеуза, расположенного в Башкирии, произошло шокирующее происшествие. В одной из квартир, где жили мужчина и его жена-инвалид, было совершено жестокое избиение с нанесением тяжелых телесных повреждений. В роли пострадавшей стороны оказалась сама супруга-инвалид. Женщину избил муж обычной кухонной скалкой. Причиной такой агрессии стал неприятный запах, который мужчина услышал просто с кухни.

В это время, хозяин квартиры готовил на кухне ужин. После того, как он услышал признаки запаха и поняв, что виной всему стала его беспомощная жена, он не смог себя контролировать. Подскочив к инвалиду на кровати, мужчина жестоко избил ее. После этого самостоятельно сообщил о содеянном в полицию. Пострадавшая осталась жива, а тиран арестован и теперь готовится к заседанию суда.