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В Петербурге сгорел припаркованный возле дома Jaguar

Сегодня, 10:05

В Петербурге жильцы многоэтажного дома проснулись рано утром от зарева пожара, во дворе полыхал огонь. Как позднее выяснили прибывшие спасатели, горел припаркованный возле здания автомобиль Jaguar.

Утверждают, что в Италии есть традиция избавляться перед Новым годом от старых вещей. Вряд ли владелец элитного автомобиля повторял итальянские чудачества, тем более, что когда Jaguar вспыхнул, он еще мирно спал. Пожарных вызвали встревоженные жильцы дома. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро загасили пламя.

Оказалось, что успел полностью выгореть моторный отсек автомобиля. Корпус сильно закоптился, но почти не пострадал. Учитывая модель загоревшейся иномарки, правоохранители не исключают версию умышленного поджога на почве классовой ненависти. Проводится доследственная проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения.


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