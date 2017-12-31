В Москве от петард пострадали четверо подростков

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Четверо подростков пострадали от взрыва пиротехнических средств. Происшествие зафиксировано в Москве.

В преддверии новогодних праздников жители России стараются запастись пиротехническими средствами, которые помогут придать особой окраски торжествам. Много петард продается прямо на улицах, проверить их качество нельзя. В таких несанкционированных точках продажи пиротехники петарды продают даже детям.

Так, в Москве 30 декабря от взрыва петарды пострадали четверо подростков. Первый инцидент произошел на улице Недорубова, во время взрыва петарды два 14-летних школьника попали в больницу с рваными ранами рук. Дети просто не соблюдали правила техники безопасности во время запуска пиротехнических средств. Как оказалось, они даже не знали, что последствия могут быть такими плачевными.

Второй случай произошел на улице Смольной, где у 11-летнего школьника петарда взорвалась в руках. Мальчик был доставлен в больницу с открытыми ранами запястья и кисти. С ушибленной раной пальца кисти в больницу доставили 14-летнего подростка с улицы Сумской. Установлено, что ребенок не смог правильно воспользоваться пиротехническим средством.