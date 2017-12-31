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В Орле ищут беглеца-уголовника из психбольницы

Сегодня, 09:16

В Орле в мае 2017 года уголовник, который проходил лечение в психбольнице, сбежал. Местонахождение беглеца не установлено. Мужчина страдает расстройством личности и склонен к преступлениям.

Согласно последней информации, в Орле продолжаются усиленные поиски одного из пациентов психиатрической больницы. Мужчина самовольно в мае этого года покинул территорию медицинского учреждения и скрылся в неизвестном направлении. По факту «побега» властями приняты меры по его поискам, однако безуспешно.

Известно, что беглец высокий (рост 178 см), волосы темные с сединой, на момент побега была черная бородка. Особая примета –на кисти руки тату «ЛИС». Мужчина был одет в одежду больницы. Пропавший страдает расстройством личности и склонен к преступлениям. Всех, кто владеет информацией о мужчине, власти и правоохранители просят звонить 8(4862)22-23-01.


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