Двух 11-летних братьев-близнецов искали всю ночь в Обнинске

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В городе Обнинске, Калужская область, родители и местные сотрудники полиции всю ночь разыскивали двух 11-летних братьев-близнецов. Ребята пропали 29 декабря около девяти часов вечера. Информацию об инциденте сообщают местные информационные издания.

В управлении МЧС по Обнинску рассказали, что 11-летние братья вышли вечером на улицу, чтобы выгулять собаку. Однако в нужно время дети домой так и не вернулись. Их родители сразу же стали бить тревогу.

Сообщается, что братьев-близнецов всю ночь искали правоохранители, родители и местные волонтёры. Мать ребят была в ужасном состоянии. Однако они пришли домой утром. Когда два брата объявились, они поведали, что ночевали дома у своего одноклассника. Затем близнецы извинились перед своей матерью и добавили, что просто забыли её предупредить о ночёвке.