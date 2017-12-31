В Брянске наглый таксист перекрыл движение на 17 минут

Сегодня, 08:40

Жители города Брянск сообщают о наглом таксисте, который перекрыл движение на одном из микрорайонов на целых 17 минут. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Горожане утверждают, то водителем является работник «Городского такси». Он, по всей видимости, ждал на одном из микрорайонов пассажиров, перекрыв при этом проезд остальным водителям. Сообщается, что другие водители ему сигналили, просили его отъехать назад, но он никак не реагировал и даже не открыл двери своего авто.

Один из очевидцев уточняет, что данный водитель такси на огромной скорости заехал во двор, где ходили много взрослых и детей. У многих, кто наблюдал этот инцидент, сложилось впечатление, что таксист был не адекватен.