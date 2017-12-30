В Ярославле живодеры расстреляли звезду YouTube ворона Васю

Вчера, 23:18

Говорящий ворон Вася из Ярославля стал настоящей звездой на YouTube, радуя подписчиков своего канала и хозяйку, но в декабре птица пропала. Позже ворона нашли через соцсети, со следами выстрелов живодёров.

Хозяйка Васи Ирина Ежикова подробно описала раны умной птицы, их оставили прицельные выстрелы из ружья. У Васи были переломы левого крыла и ноги. Говорящего ворона прооперировали ветеринары в Люберцах, но птица может остаться без ноги, в таком случае Васе будет крайне тяжело удерживаться на ветке и взлетать.

Говорящему ворону сочувствуют множество его подписчиков на YouTube, а также просто неравнодушных граждан в соцсетях, все желают Васе, пострадавшему от рук живодёров, скорейшего выздоровления в новом 2018 году.