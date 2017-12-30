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В Улан-Удэ в квартире арестованного педофила умирают три ротвейлера

Вчера, 20:58

Около недели назад в Улан-Удэ был задержан 59-летний мужчина, подозреваемый в развращении детей, педофилии. В квартире у задержанного остались три ротвейлера.

 Средства массовой информации сообщают о том, что задержанный не имел семьи, он был одиноким мужчиной с тремя ротвейлерами.

На данный момент псы все еще находятся в квартире, в то время как их хозяин готовится к судебным разбирательствам.

Жалобы на вой и неприятный запах от животных не перестают приходить в соответствующие органы. Но реакции никакой. Одни говорят, что у них нет лицензии, вторые о том, что потеряли ключи от квартиры. Жители многоэтажки в свою очередь уверены, что ротвейлеры скончаются там до наступления Нового Года.

Существует информация, что после многочисленных публикаций в средствах массовой информации соответствующие ответственные за это органы обещали отреагировать и спасти животных.


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