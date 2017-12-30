VistaNews.ru


В Сургуте пенсионерка подорвала квартиру жареной курицей

Вчера, 20:29

Вечером 30 декабря в квартире одной из многоэтажек Сургута прогремел мощный взрыв. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к ликвидации пожара. В ходе разбирательств стало известно, что взрыв произошел по вине пенсионерки, которая готовила курицу к Новому году. С помощью спирта гражданка пыталась развести огонь для приготовления ужина.

По материалам полиции, местная жительница готовила ужин к новогоднему столу. Она хотела поджарить курицу с помощью открытого огня. Для этого на раскаленную сковороду пенсионерка налила спирт. Таким способом женщина пыталась разжечь открытый огонь, чтобы приготовить курицу. В результате произошел взрыв. Соседи вызвали пожарных.

К ликвидации происшествия приступили 37 человек состава МЧС и 9 единиц техники. Пенсионерка получила серьезные ожоги. Прибывшие на место инцидента врачи госпитализировали пострадавшую в местное клиническое отделение. Квартиры соседей и другие люди не пострадали.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.