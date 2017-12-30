В Сургуте пенсионерка подорвала квартиру жареной курицей

Вчера, 20:29

Вечером 30 декабря в квартире одной из многоэтажек Сургута прогремел мощный взрыв. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к ликвидации пожара. В ходе разбирательств стало известно, что взрыв произошел по вине пенсионерки, которая готовила курицу к Новому году. С помощью спирта гражданка пыталась развести огонь для приготовления ужина.

По материалам полиции, местная жительница готовила ужин к новогоднему столу. Она хотела поджарить курицу с помощью открытого огня. Для этого на раскаленную сковороду пенсионерка налила спирт. Таким способом женщина пыталась разжечь открытый огонь, чтобы приготовить курицу. В результате произошел взрыв. Соседи вызвали пожарных.

К ликвидации происшествия приступили 37 человек состава МЧС и 9 единиц техники. Пенсионерка получила серьезные ожоги. Прибывшие на место инцидента врачи госпитализировали пострадавшую в местное клиническое отделение. Квартиры соседей и другие люди не пострадали.