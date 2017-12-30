В "Пулково" в багажном отсеке самолета из клетки сбежал лев

Вчера, 20:19

В аэропорту "Пулково" произошло ЧП. В отделении багажа одного из самолетов маршрута Грозный - Санкт-Петербург из клетки выбрался маленький львенок.

Бортпроводники заметили, что животное сбежало из клетки только по прибытию судна в "Пулково". Все время полета львенок находился на свободе и бродил по багажному отделению. Детеныш сломал замок клетки в попытке выбраться на свободу. Пассажиры узнали об этом инциденте, однако бортпроводники успокоили их и сообщили, что львенок не смог бы нанести им вреда.

Животное перевозили в недостаточно защищенном вольере, так как он не способен в таком раннем возрасте серьезно поранить человека. Сотрудники аэропорта "Пулково" поймали львенка и отдали его в руки ветеринаров. Животное находится в удовлетворительном состоянии здоровья, курьез во время полета не нанес ему вреда.