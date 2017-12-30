Житель Хакасии до смерти избил свою жену

Вчера, 20:09

В Хакасии мужчина убил свою сожительницу. На него заведено уголовное дело, которое после следствия будет направлено в суд.

26-летний житель совершил преступление в сентябре этого года в Таштыпском районе. По данным следствия и предоставленной пресс-службой МВД информации, мужчина распивал спиртные напитки с 34-летней женщиной, с которой он сожительствовал в гражданском браке. По законам жанра, как это зачастую происходит, во время застолья возникла конфликтная ситуация. Мужчина проявил жестокую агрессивность и начал избивать жену. Только на следующий день он понял, что она мертва.

На данный момент следствие продолжается. В дальнейшем дело передадут в суд.