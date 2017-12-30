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Собака спасла жизнь саратовскому депутату

Вчера, 19:47

Собака породы лайка по кличке Север спасла жизнь депутату областной Думы Саратова.

Саратовский политик Александр Санинский является большим любителем поохотиться на дикого зверя. В качестве помощника он взял себе собаку лайку в Вологде. И, как показал дальнейший случай, в выборе своем не ошибся.
Однажды во время охоты с депутатом случилось неприятное происшествие. На него набросился огромный вепрь. Собака бесстрашно бросилась защищать хозяина и заставила нападавшего зверя убежать в неизвестном направлении.
Кстати, у Санинского теперь 3 собаки. У каждой из них есть свой собственный вольер. По признаниям самого депутата, с тех пор он балует своих питомцев намного чаще разнообразными вкусностями. Ведь они этого заслужили. А также он очень любит проводить с ними как можно больше времени.


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