В Харькове удерживают 11 заложников в отделении почты, полиция предлагает сдаться

Вчера, 19:01

Харьковскому злоумышленнику, который удерживает в отделении «Укрпочты» 11 человек, правоохранители предложили сдаться. Силовики пригрозили, что если преступник не отпустит заложников, они начнут штурм.

Сегодня неизвестный попытался ограбить одно из отделений «Укрпочты» в Харькове. Здание организации уже окружили сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются выманить злоумышленника из здания, чтобы освободить заложников. В ходе срочной оперативной операции стало известно, что мужчина хотел ограбить отделение «Укрпочты», так как испытывал проблемы с деньгами.

В результате ситуация может обрасти серьезными последствиями. Злоумышленник планировал завладеть деньгами и скрыться, однако его настигла полиция. Чтобы "отвязаться" от оперативников, мужчина взял в заложники 11 человек, двое из них дети.