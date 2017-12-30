VistaNews.ru


В Харькове удерживают 11 заложников в отделении почты, полиция предлагает сдаться

Вчера, 19:01

Харьковскому злоумышленнику, который удерживает в отделении «Укрпочты» 11 человек, правоохранители предложили сдаться. Силовики пригрозили, что если преступник не отпустит заложников, они начнут штурм.

Сегодня неизвестный попытался ограбить одно из отделений «Укрпочты» в Харькове. Здание организации уже окружили сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются выманить злоумышленника из здания, чтобы освободить заложников. В ходе срочной оперативной операции стало известно, что мужчина хотел ограбить отделение «Укрпочты», так как испытывал проблемы с деньгами.

В результате ситуация может обрасти серьезными последствиями. Злоумышленник планировал завладеть деньгами и скрыться, однако его настигла полиция. Чтобы "отвязаться" от оперативников, мужчина взял в заложники 11 человек, двое из них дети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.