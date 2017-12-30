В Воронеже хамски припаркованный Mercedes испортил утро горожанам

Вчера, 18:42

Сегодня паблики Воронежа в соцсети просто взорвались и превзошли самих себя. В сети появилось фото внедорожника марки Mercedes, водителя которого угораздило припарковаться прямо посреди тропинки для пешеходов.

Вследствие данного события пострадали невинные прохожие, ведь им приходилось обходить джип по грязи или же по дороге, где автодвижение не угасает даже ночью. Особенно пострадали мамочки и вообще семьи, у кого есть малыш, которого нужно везти на коляске на прогулку.

Воронежцы и прочие пользователи сети дико возмущены. Жители единогласно твердят, что наказания хозяину иномарки не избежать. "Только неуважающие никого люди могут так парковаться, надо его наказывать", - вот такие комментарии публикуются под постом о хаме-автомобилисте. Люди искренне верят в то, что правоохранительные органы немедленно отреагируют и накажут водителя.