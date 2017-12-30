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В Петербурге голый мужчина застрял на дереве

Вчера, 18:16

В Санкт Петербурге голый мужчина покорял верхушки деревьев.

 Форму одежды для своего подвига петербуржец выбрал довольно-таки экстравагантную. На себе он оставил исключительно нижнее белье. Залезть у него получилось, а вот для приземления ему пришли на помощь окружающие. С помощью коммунальщиков смогли достать лестницу, что и помогло мужчине оказаться уже под деревом.

Такое поведение никто не может объяснить и, как всегда, мнения разделились. Некоторые даже считают, что мужчина имеет полное право сидеть на дереве и никто не может запретить сделать ему это. На фото, размещенном в сети, видно, что дерево находится напротив детского садика, из-за этого кто-то даже высказал мнение, что мужчина - извращенец. Дальше было предположение, что это отработка долга или в конце-концов Дед Мороз.


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