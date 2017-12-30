В Брянске суровый водитель маршрутки возил пассажиров с открытой дверью

Вчера, 16:49

Житель Брянска выложил в социальную сеть видео, зафиксировавшее, как водитель маршрутки, несмотря на сломанную, открытую дверь, продолжал возить пассажиров. Пользователи возмущались, не стесняясь выражений в комментариях.

Конечно, нынешняя зима даже в Брянске аномально теплая, но, все же, не способствующая комфортной поездке в маршрутке с открытой дверью. Несмотря на отсутствие снега, не май месяц. Видео демонстрирует, что пассажиры пытались привлечь внимание водителя к проблеме и тот даже сделал вялую попытку устранить неисправность, но затем, как, ни в чем не бывало, продолжил поездку.

Скорее всего, у пассажиров было праздничное настроение, они не роптали и стойко переносили тяготы проезда в продуваемом салоне. Впрочем, может все дело в том, что общественного транспорта на улицах Брянска не хватает, и люди рассудили, что лучше плохо ехать в маршрутке, чем плохо стоять на остановке. Пользователи социальных сетей сетовали на российское «авось» и поминали «загадочную русскую душу».