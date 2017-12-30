VistaNews.ru


В Орске обнаружили замороженное тело мужчины в общежитии

Вчера, 16:26

В Орске правоохранители начали расследование загадочного случая. Накануне жители семейного общежития обнаружили утром на эвакуационной лестнице закоченевший труп мужчины. На вид погибшему не более 40 лет.

Предварительный осмотр тела умершего не выявил следов насильственной смерти, однако учитывая возраст потерпевшего, оперативники не исключают криминальный след. Тело было буквально заморожено. Это обстоятельство тоже кажется странным, потому как даже ночная температура в Орске не соответствует степени окоченения.

В настоящее время личность мужчины пока не установлена. Правоохранители проводят покомнатный обход в общежития. Изымаются материалы с камер внешнего видеонаблюдения. Полиция пока не публиковала фотографию погибшего для опознания. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.