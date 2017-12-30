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В Чебоксарах под припаркованной машиной обнаружили тело мужчины

Вчера, 15:38

В Чебоксарах под днищем припаркованной машины обнаружили тело мужчины. Делом уже занимаются правоохранители.

В Чебоксарах один из местных жителей обнаружил труп взрослого мужчины, который лежал прямо под днищем припаркованного автомобиля. Изначально очевидец опубликовал соответствующий снимок в соцсети, а также сразу вызвал представителей правоохранительных органов. Из сообщения следует, что инцидент произошёл в утреннее время 30 декабря на улице Афанасьева. Когда на место ЧП стали подтягиваться местные жители, то они рассказали полицейским, что это был их сосед.

Сейчас силовикам предстоит выяснить, как мужчина оказался под иномаркой Chevrolet, а также установить всю хронологию событий.


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