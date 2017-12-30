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В Ярославле на детской ёлке подрались два папы

Вчера, 15:19

В Ярославле на детской ёлке подрались два папы. Инцидент произошёл к ДК им. Добрынина. Соответствующие снимки очевидцы опубликовали в пабликах в соцсетях.

В сообщении указано, что детский праздник под названием «Щелкунчик» весь неожиданно закончился для родителей и детей, так как во время мероприятия произошла драка между двумя мужчинами. ЧП произошло, когда родители должны были занимать места, чтобы насладиться выступлением своих детей. Один из родителей не захотел уступить место другому, и у них началась словесная перепалка. Когда мирным путём решить проблему не получилось, в ход пошли кулаки. Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на последних рядах Дома культуры. Указывается, что один мужчина получил рассечение лица и срочно покинул помещение.

Буквально через несколько минут на место прибыла полиция и задержала другого отца для дачи показаний. Сейчас делом уже занимается местное отделение МВД.


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