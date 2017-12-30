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В Пермском крае в больнице скончался изъятый из семьи мальчик

Сегодня, 13:46

В Пермском крае, в городе Добрянка, в больнице скончался изъятый из семьи трёхлетний мальчик. В данный момент выясняются причины и обстоятельства трагедии.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что мать мальчика не могла его временно обеспечивать, поэтому его и доставили в семейную группу при центре помощи детям.

6 декабря трёхлетний ребёнок во время игры с другими детьми получил травму. Его привезли в местную больницу и наложили гипс, а затем отправили обратно в центр. Спустя некоторое время мальчику стало очень плохо, а спустя пару дней он скончался.

Местные информационные агентства отмечают, что ребёнку врачи своевременно не диагностировали заболевание, которое якобы и стало причиной смерти.

Городские правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей». Расследование инцидента под свой контроль взял лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что ребёнка и ещё двух детей забрали из их семьи ещё в августе текущего года. В местном аппарате по правам ребёнка добавляют, что двое детей к своей матери уже вернулись. Это связано с тем, что изъятие признано необоснованным и неправомерным.


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