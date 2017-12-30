Под Кировом мужчина почти сутки провел в лесу

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В Кировской области почти сутки длился поиск заблудившегося в лесу 45-летнего жителя поселка. В спасательной операции участвовали волонтеры поисковой группы и сотрудники МЧС. От смерти в зимнем лесу человека спасло наличие сотовой связи.

Как рассказывают волонтеры, они получили сообщение о происшествии в полночь. Оказалось, что мужчина пошел в лес за березовой чагой еще утром. Затем, в какой-то момент, он понял, что не может найти тропинку, но пытался найти ее самостоятельно, пока не стемнело. Окончательно убедившись в том, что заблудился, мужчина позвонил родственникам, а те передали сообщение волонтерам.

Спасательная группа, разбившись на звенья, прочесывала лес. Периодически заблудившийся человек выходил на связь и говорил, что он слышит. Когда он сообщил, что где-то недалеко прошел поезд, спасатели определились с районом поиска. В шесть часов утра одно из звеньев увидели мужчину, который уже с большим трудом двигался. Волонтеры напоили его горячим чаем и отдали на попечение медиков.