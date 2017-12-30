В Костроме пассажирка выпала из автобуса и покалечилась

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Накануне в Костроме произошел инцидент на дороге, в котором пассажирка автобуса покалечилась, выпав на дорогу из автотранспортного средства. Происшествие зафиксировано возле дома №16 по улице Ленина, около 21:00.

Отделение местного ГИБДД УМВД информирует, что начинает проверку по данному инциденту. Личность водителя и номер автобуса, из которого выпала пассажирка, пока не установлены. 37-летняя женщина получила травмы в итоге. Известно, что автобус ехал с открытой дверью салона.

Правоохранители Костромы занялись расследованием по этому происшествию, чтобы принять соответствующее решение.