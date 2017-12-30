В Ростове мать, спасаясь от пьяного сына, сорвалась с шестого этажа

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Ростовчанка во время спасения от своего пьяного сына сорвалась с шестого этажа многоэтажного дома. В результате женщина скончалась, получив травмы, не совместимые с жизнью. Следственным комитетом по Ростовской области уже было возбуждено уголовное дело.

34-летний житель Ростова сильно перебрал с алкоголем и запер в квартире свою собственную мать на ключ. Женщина просила, чтобы он её выпустил. Спустя некоторое время она совсем отчаялась и постаралась покинуть дом через окно.

Пресс-служба Ростовского областного СУ СК сообщает, что погибшая решила связать в узлы две простыни и два пододеяльника. Затем она обвязала себя и постаралась таким образом спуститься из своей квартиры. Но в процессе она сорвалась с шестого этажа её дома.

В результате падения женщина получила различные переломы и травмы, от которых и погибла на месте до прибытия медиков. Правоохранители задержали её 34-летнего сына и возбудили по отношению к нему уголовное дело.