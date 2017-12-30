Лицеисту из Петербурга взорвало руку петардой

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В Петербурге четверокурсник "Индустриально-строительного колледжа" получил травмы во время прогулки по парку "Александрино". Лицеисту петардой разорвало руку и практически оторвало пальцы.

Инцидент произошел около 16:00 29 декабря. По словам пострадавшего 17-летнего юноши, он нашел пиротехническое изделие во время прогулки вдоль проспекта Ветеранов. Он решил взорвать петарду, но та сработала раньше времени, прямо у него в руке, причинив тяжелые травмы.

Пострадавшего лицеиста отправили в институт травматологии им. Вредена. Врачи диагностировали у него взрывную травму, рваную рану, а также неполный отрыв пальцев: безымянного и мизинца. Прогнозы по лечению неплохие: руку юному петербужцу обещают восстановить.