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На путях Ярославского направления в Москве найден труп Мужчины. Об этом сообщили в экстренных службах российской столицы. В данный момент специалисты занимаются установлением всех обстоятельств и причин данного инцидента.

В ведомстве уточняют, что тело погибшего найдено неподалёку от дома №26. Последний расположен около платформы «Москва-3» на 1-й Мытищенской улице. Сейчас на месте данного происшествия свою работу ведут службы города. Они занимаются выяснением всех обстоятельств и причин, при которых случился инцидент.