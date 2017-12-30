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16-летняя школьница пропала без вести в Петрозаводске

Сегодня, 11:42

16-летняя школьница пропала в Петрозаводске. Уже восемь дней о девушке нет совершенно никакой информации.

В сообщении третьего отдела УМВД РФ по Петрозаводску говорится, что правоохранители разыскивают 16-летнюю Татьяну. Девушка 21 декабря ушла со своего места учёбы, которое находится на Первомайском проспекте, а домой так и не вернулась. В данный момент никакой информации о её возможном местоположении нет.

Уточняется, что Татьяна имеет подростковый вид, её рост составляет 165 сантиметров, комплекция её тела – средняя, волосы крашенные светлые, до плеч.

В день, когда ребёнок пропал, на ней была одета чёрная куртка-парка с капюшоном, свитер серого цвета, джинсы и чёрные кроссовки. На спине Татьяны был рюкзак цвета чёрно-белого камуфляжа с надписью Nike.

Если кто-то видел школьницу, или знает о её возможном местоположении, просьба обратиться к правоохранителям по телефону 02.


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