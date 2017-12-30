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Из колонии в Саратовской области сбежал заключённый

Сегодня, 09:27

Из колонии-поселения №20 в Станице Паницкая, что в Красноармейском районе Саратовской области, сбежал 43-летний осуждённый к 5 годам заключения мужчина. Эту информацию сообщает пресс-служба местного областного управления ФСИН.

 В заявлении ведомства сообщается, что работники колонии в Станице Паницкая вчера, 29 декабря, во время проведении очередной проверки заключённых, которые были занят производственными работами на объекте, обнаружили отсутствие одного из осуждённых. Им является 43-летний Сергей, отбывающий наказаний в колонии № 20.

Уточняется, что начальник управления местного ФСИН по данному факту побега заключённого назначил соответствующую служебную проверку.

43-летний сбежавший с колонии Сергей был ранее приговорён по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» к пяти годам колонии-поселения.


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