VistaNews.ru


В Уфе в роддоме перепутали новорожденных младенцев

Вчера, 21:37

В одном из родильных домов на территории Уфы медики перепутали новорожденных детей. Об этом сообщила СМИ одна из рожениц, попавшая в РКБ им. Куватова.

Беременную женщину Зульфию Н. доставили по скорой в городскую больницу Уфы по причине родов. Там ей было проведено родоразрешение путем кесарева сечения. Через пару дней молодая мать начала подозревать, что кормит абсолютно не своего младенца. Позже женщина, у которой новорожденный появился во второй раз, уверена была в том, что кто-то перепутал деток. Аналогичное обстоятельство заметила и вторая женщина, которая рожала в тот же день, что и Зульфия.

Она рассказала, что подозрение появилось после того, как она узнала, что ее ребенок потерял в весе до килограмма. Доктора обвинили мать в том, что она морит голодом дитя. Все же в подмене удостоверились обе пациентки РБК имени Куватова в Уфе. Руководство медзаведения от комментариев отказалось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.