В Уфе в роддоме перепутали новорожденных младенцев

Вчера, 21:37

В одном из родильных домов на территории Уфы медики перепутали новорожденных детей. Об этом сообщила СМИ одна из рожениц, попавшая в РКБ им. Куватова.

Беременную женщину Зульфию Н. доставили по скорой в городскую больницу Уфы по причине родов. Там ей было проведено родоразрешение путем кесарева сечения. Через пару дней молодая мать начала подозревать, что кормит абсолютно не своего младенца. Позже женщина, у которой новорожденный появился во второй раз, уверена была в том, что кто-то перепутал деток. Аналогичное обстоятельство заметила и вторая женщина, которая рожала в тот же день, что и Зульфия.

Она рассказала, что подозрение появилось после того, как она узнала, что ее ребенок потерял в весе до килограмма. Доктора обвинили мать в том, что она морит голодом дитя. Все же в подмене удостоверились обе пациентки РБК имени Куватова в Уфе. Руководство медзаведения от комментариев отказалось.