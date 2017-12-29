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В Белгороде полицейский спас девушку, потерявшую сознание за рулем

Вчера, 21:47

В Белгороде сотрудник полиции спас автоледи от ДТП. Девушка успела сказать мужчине всего пару слов до того, как потеряла сознание.

 Старший инспектор ДПС немедленно вызвал скорую помощь. В то время, пока медики ехали на место вызова, автоледи еще несколько раз приходила в себя и снова теряла сознание. На данный момент водительница пребывает в больнице.

Тридцатилетняя девушка также сообщила о том, что перед тем, как сесть за руль, она уже чувствовала себя плохо, выпила лекарство потому что очень спешила. А уже находясь за рулем автомобиля, почувствовала, что теряет сознание. Как только она увидела инспектора ДПС, сразу же остановилась и попросила о помощи. Полицейский оказал первую помощь девушке и дожидался медиков.


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