Закрытый в торговом центре белгородец похитил сладости и 16 тысяч рублей

Вчера, 21:04

Белгородец оказался закрытым в городском торговом центре. Мужчина не потерял бдительности и совершил кражу кондитерских изделий, за что теперь предстанет перед законом.

Удивительное происшествие случилось в Белгороде. Мужчина оказался закрыт внутри городского торгового центра. Когда он понял, что ему придется пробыть среди закрытых отделов до утра, он не растерялся. Вскрыв дверь кондитерского отдела, он похитил сладости, дополнительно забрав из кассы 16 тысяч рублей. После этого, он лег на лавочку и уснул до утра. Как только торговая сеть начала свою работу, белгородец благополучно ушел домой с добычей.

Охрана после просмотра мониторов камер заметила все «подвиги» белгородца. Кроме того, среди прилавков был обнаружен телефон мужчины. Работники торгового центра сообщили в полицию. Когда оперативники наведались домой к мужчине, они нашли украденные сладости и финансовые средства. Хотя все было в целосности и сохранности, это не освободило вора от ответственности. Ему грозит срок до пяти лет.