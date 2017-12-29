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На Тайване жена откусила автослесарю яичко во время секса

Вчера, 20:55

Стало известно, что 49-летняя жительница Тайваня откусила 51-летнему мужу-автослесарю яичко в страстных занятиях сексом. Прибывшие медики констатировали потерю части тела, которую супруги поместили на тарелку для риса.

 Агрессивные и страстные сексуальные отношения и проявления любви могут быть опасными для обеих сторон: и мужчины, и женщины. Доказательством этого факта стал случай семейной пары из Тайвани. Согласно данным медиков, прибывших на место происшествия, 49-летняя жена Хсие лишила своего 51-летнего мужа Вана правого яичка. Медики подтвердили факт.

Теперь мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением. Врачи обещают восстановить функции Вана, однако на это понадобится время. Жена мужчины сожалеет о трагичном завершении любовной оргии и обещает быть осторожной в следующий раз.


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