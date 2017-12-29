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В Татарстане сняли, как городская елка буквально поняла призыв «Елочка, зажгись!»

Вчера, 20:50

В Татарстане продолжается широкое и активное обсуждение видеоролика, выложенного в Сеть жителем города Арска. На кадрах видно, что главная городская елка слишком буквально восприняла призыв «Елочка, зажгись!». Верхушка дерева запылала вполне естественно.

Администрация города долго готовила главный символ Нового года к длительным торжествам. Лесную красавицу украсили игрушками и гирляндами. Однако вечером, когда елка должна была засиять, контрастируя с ночной мглой, сотнями огней, случился конфуз. Загорелась лишь верхушка елки, увенчанная традиционной звездой.

Пламя, сначала едва различимое, стало полыхать на фоне ночного неба, в, то время, как гирлянды оставались темными и не заметными для зрителей торжественного действа. Вместо Деда Мороза и Снегурочки приехали пожарные расчеты и даже не на оленях. Пламя было погашено. Виновных в конфузе определяют в городской администрации.


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