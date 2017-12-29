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Сочинскую учительницу отчитали на педсовете и уволили за жалобу на разваливающийся класс

Вчера, 20:10

Учительницу сочинской школы Елену Носову, которая преподаёт в младших классах, отчитали на педсовете и уволили за правдивый ролик, который она разместила в сети. На видео педагог показала разваливающийся класс, где она вынуждена учить детей.

В ролике видно, как один из учеников открывает дверь в класс, которая висит на одной петле. Далее учительница показывает старые расписанные парты, которые просила заменить администрацию школы уже давно. Елена Носова также показала, что за партами дети сидят на стульях разной высоты, однако это еще не самое плачевное.

Дело в том, что вся мебель буквально разваливается на части. По словам учительницы, администрация школы игнорирует ее просьбы привести класс в порядок и отказывается выделять на эти нужды средства. После того, как видеозапись была опубликована в сети, Елену Носову вызвали на педсовет, отчитали и заставили писать заявление на увольнение. Пользователи сети начали массово поддерживать педагога. Также за Елену вступились родители учеников, которые также давно пытаются добиться ремонта класса и мебели в кабинете.


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