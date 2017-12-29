В Бресте у женщин массово похищают интимные фото из переписок в ВК

Вчера, 19:14

Жительницы Бреста пожаловались на неизвестных хакеров, которые похитили их интимные фотографии из переписок в социальной сети "ВКонтакте". Теперь злоумышленники шантажируют своих жертв и требуют деньги.

Хакеры угрожают, что если женщины не переведут определенную сумму средств на их счёт, интимная переписка вместе с откровенными фото попадёт на обозрение общественности. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы с просьбой отыскать и задержать злоумышленников.

Полиция приняла заявление гражданок и пообещала сделать всё возможное для поимки хакеров. Также женщины обратились к другим пользователям с желанием узнать хороший способ для защиты личных данных.