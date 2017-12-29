Два жителя Омска пытались сдать на металлолом остановку

Вчера, 19:05

В Омске двое мужчин пытались сдать в пункт приема металла общественную остановку. Реализации их плана помешали сотрудники Росгвардии.

Двое омичей решили, что остановка на улице Биофабрика для общественного транспорта стала лишней. Они решили сдать ее на металлолом и получить за это неплохой доход. На место своей «подработки» пара приятелей отправилась во всеоружии. Они взяли с собой целый чемодан инструментов, среди которых все было для произведения демонтажа. Как только процесс разборки остановки был в самом разгаре, завершить окончательно его помешали сотрудники Росгвардии.

На момент задержания несколько листов металла были уже сняты и надежно упрятаны в ближайшей лесопосадке. Росгвардейцы передали мужчин полиции. Как оказалось, после проверки, оба жители Омска уже имели ранее проблемы с законом из-за осуществленных краж. Каждый из них «отмотал» свой срок. Заведено уголовное дело, идет расследование.