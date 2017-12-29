Уставшая продавщица из Петербурга забрала зарплату и бросила магазин открытым

Вчера, 18:51

В Петербурге уставшая продавщица магазина "Азбука Хлеба" бросила магазин открытым и ушла домой. Перед этим сотрудница торговой точки забрала зарплату и оставила записку для владельцев бизнеса.

В послании для начальства женщина написала, что больше работать тут не планирует. Покинула магазин продавщица посреди рабочего дня. Они взяла из кассы положенные ей деньги, после чего просто ушла, оставив магазин открытым. Пока неизвестно, как владельцы торговой точки "Азбука Хлеба" отнеслись к поступку сотрудницы. Посетители магазина увидели записку и позвонили его хозяевам, чтобы те закрыли магазин во избежание мародерства.