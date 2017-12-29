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В Ленобласти разыскивают 47-летнего мужчину, пропавшего после корпоратива

Вчера, 18:21

В Ленинградской области разыскивают одного из местных жителей. Мужчина 47-ми лет пропал без вести после организованного на работе корпоратива по случаю наступления Нового года.

В полицию Ленобласти поступило сообщение от 26-летней родственницы пропавшего жителя деревни Кудрово Всеволожского района. Девушка сообщила, что 27 декабря ее 47-летний отец приблизительно в 22:00 отправился на работу, где был организован корпоратив перед Новогодним праздником. После этого мужчина дома не появился. Пропавший без вести мужчина не имел ранее проблем с законом, он официально работает наладчиком в ООО «Проект».

Дочь просит принять меры по розыску своего отца сотрудников полиции и общественность. Приметы 47-летнего мужчины: на вид возраст до 45 лет, имеет длинные волосы темного цвета. На момент ухода из дома на нем была куртка серого цвета, джинсы и ботинки. Всем, кто знает о его местонахождении, просьба сообщить в полицию.


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