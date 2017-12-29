В Новгородской области мальчик сломал себе плечо в детском садике

Вчера, 17:40

Воспитанник детского сада в поселке Пестово Новгородской области сломал плечо во время пребывания в дошкольном учреждении. Уголовное дело следователи СК передали в суд.

Следователи СК Новгородской области закрыли уголовное дело по факту увечья 6-летнего ребенка, который официально является воспитанником детского сада в Пестово. По оперативным данным, в дошкольном учреждении мальчик сломал плечо на игровой площадке во время дневной прогулки. По рассказу очевидцев, пострадавший упал с установленной горки, на которой не было поручней.

Происшествие на территории детского сада в Пестово было зафиксировано еще осенью, в октябре. Причиной падения с горки стала бездомная собака, которая появилась возле аттракциона. Ребенок сильно испугался, что пес вылезет на горку, и рефлекторно попятился назад. От падения у пострадавшего диагностирована травма плеча. В настоящее время уголовное дело уже закрыто и передано в суд для рассмотрения.